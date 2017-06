Beyoncé et JAY-Z toujours à la recherche de la maison parfaite

Partager

Beyoncé et JAY-Z vont-ils un jour trouver un nouveau nid douillet où élever Blue Ivy et les jumeaux ?

Selon TMZ, ce ne serait pas encore le cas. Alors que le couple a un budget de 75 millions de dollars, il ne lorgnerait que sur des maisons qui en vaudraient le double.



« Ils veulent une maison immense et celles qu'ils adorent vont jusqu'à 150 millions », a confié une source au journal.



Dans l'attente de la demeure parfaite, Beyoncé, JAY-Z et leurs enfants seraient retournés vivre dans leur maison de Malibu, à quelque 400 000$ par mois.



En effet, Beyoncé aurait, selon toute vraisemblance, enfin quitté l'hôpital après que la santé des jumeaux se soit améliorée.



Prématurés, les nouveau-nés Carter souffraient en effet d'une légère jaunisse qui requérait une surveillance médicale.



Désormais, les heureux parents peuvent profiter de leur progéniture sereinement à la maison.



Déjà parents de Blue Ivy, cinq ans, Beyoncé et JAY-Z ont donné naissance aux jumeaux il y a à peine deux semaines.