24 ans d'amour pour Véronic DiCaire

Ce n'est pas tous les jours que l'on fête 24 ans de vie commune avec un homme. Encore moins en 2017, où l'instantanéité et le caractère éphémère des relations font rage.

De kooples pré-show #24Y #Voices #tourlife A photo posted by Véronic DiCaire (@vdicaire) onJan 25, 2017 at 9:57am PST



Pourtant, la chanteuse reine des imitations Véronic DiCaire ne peut pas, elle, en dire autant.



C'est par un joli cliché plein de tendresse en noir et blanc que la Canadienne à la carrière internationale a laissé savoir à ses abonnés Instagram qu'elle avait passé pas moins de 24 ans aux côtés de son mari.



« De Kooples pré-show #24Y #Voices #Tourlife », peut-on lire en commentaire de la dite photo publiée par Véronic DiCaire.



Il y quelques années, la Canadienne avait par ailleurs confié au magazine français Pure People que Rémon a été « son seul amoureux ».



Et c'est ensemble qu'ils parcourent actuellement les routes françaises pour la tournée de Véronic DiCaire. Depuis plusieurs années, l'Ontarienne d'origine a su séduire le public français en participant notamment à plusieurs émissions de télévision de grandes écoutes outre-Atlantique.



Véronic DiCaire et son mari Rémon seront donc sur la route main dans la main au moins jusqu'au 5 mai 2017.