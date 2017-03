Vous pouvez maintenant regarder des vidéos déclassifées de test nucléaires sur Youtube.

Partager

Entre 1945 et 1962, les États-Unis ont menés plus de200 tests nucléaires dans l’atmosphère afin d’en apprendre sur la puissance des armes nucléaires. Les explosions terrifiantes ont été filmées de tous les angles et de toutes les distances, et les films, plus de 10 000 sont entreposés dans différents coffres un peu partout sur le territoire du pays.

Maintenant, pour la première fois, environ 4 200 de ces clips ont été numérisés et autour de 750 sont déclassifiés par le gouvernement américain. Il y en a présentement 60 sur Youtube, certains en couleurs, d’autres en noir et blanc. Les noms des opérations sont tous plus excitants les uns que les autres , allant de Operation Hardtack (Opération Biscuit de Mer), Operation Plumbbob (Opération Fil à Plomb) et Operation Teapot (Opération théière).

Le projet, géré par Greg Spriggs du Lawrence Livermore National Laboratory permettra d’extraire le maximum de données de ces tests.