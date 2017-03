Une vidéo montre de terrifiantes vagues durant une croisière.

Partager

Installé dans sa cabine du Anthem of the Seas pour lequel il est musicien, Stephen J Burke a décidé de commencer a filmer ce qu’il vivait, une certaine journée de février. On y voit son ami sur le bord du hublot, très calme (bon choix de comportement) commenter la scène.

Quatre passagers ont été blessés lors de cette tempête, où les vents atteignaient 195Km/H, causant du dommage dans quelques salles publiques. Le bateau qui était en route vers la Floride a dû retourner dans le New Jersey en raison de la tempête.

Voici le bateau en des temps plus calmes:

La compagnie Royal Caribbean, propriétaire du navire -l’un des plus gros au monde- affirme que les dommages sont mineurs, malgré la présence de 6 000 personnes à bord : 4 500 clients et 1 600 membres d’équipage.