Sur l'île d'Okunoshima, des milliers de lapins prospèrent paisiblement. Le surnom de cet endroit : « L'île aux lapins ». Durant la seconde guerre mondiale, cette île servait de base secrète pour dissimuler des armes chimiques. Mais depuis, et pour une raison inconnue, elle est occupée par des tas et des tas de lapins. Au grand plaisir des touristes qui y vont pour approcher, nourrir et caresser les petites bêtes velues aux grandes oreilles.