Une cimenterie tranformée en château intemporel

Partager

Quand Ricardo Bofill, un architecte espagnol découvrit cette grande cimenterie désaffectée, il se trouva face à un complexe de plus de 30 silos composé d’énormes locaux équipés de machines.

Il y découvrit également 4 kilomètres de galeries souterraines, d’imposantes structures en béton qui ne soutenaient plus rien et des escaliers suspendus qui ne menaient plus nulle part.

L’immense complexe de 5000 mètres carrés abrite son cabinet ainsi que sa maison privée, et est encore à ce jour en constante amélioration, exprimant l'idée de régénération architecturale de Ricardo Bofill.