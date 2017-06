Un serpent en cache un autre.

Partager

Christopher Reynolds se promenait tout bonnement, dans la nature Texane, reconnue pour sa température douce et ses magnifiques animaux absolument mignons et tout-à-fait non dangereux. Quand soudain, il remarque ce serpent en pleine session de danse de saint-Guy.

Il s’est donc arrêté pour filmer le tout en se disant que ca ferait un beau clip à mettre dans sa rétrospective des choses qui lui sont arrivées en 2017. Christopher mène une vie simple.

Soudainement : BLEAH! Le serpent donne naissance à un autre serpent, par la bouche! Qui savait que les serpents naissent de cette manière fort originale ?

Ok on le sait, les serpents ne naissent pas comme ça. Inutile de nous envoyer des lettres de bêtises, tout le monde sait que les serpents viennent de l’espace.