Un piment fort qui bat tous les records

Dites bonjour au Dragon’s Breath (littéralement souffle de dragon), un piment créer par un chercheur de l’Université de Nottingham Trent, en Angleterre.

Alors que le Carolina Reaper plafonne à 1,5 million d’unités sur l’échelle de Scoville (utilisé pour calculer la force d’un piment), le Dragon’s Breath atteint les 2,4 millions. Pour vous faire une idée, la sauce Tabasco atteint « seulement » 5 000 unités. Il est tellement fort qu’il est considéré comme une arme!

Maintenant la question qui vous brule les lèvres : pourquoi?

Rassurez-vous, ce n’est pas pour en manger que Mike Smith, le leader du projet de recherche, et son équipe de savants fous a créé ce piment de l’enfer, mais bien dans un but médical.

En effet, beaucoup de personnes sont allergiques aux produits anesthésiants classiques. Si on applique l’huile tirée du piment sur la peau, elle est si puissante que l’épiderme devient engourdi et donc, vous ne sentez plus rien à l’endroit traité.

Le produit pourrait aussi devenir une solution abordable pour les pays en développement.