Ce studio Biélorusse sait comment s'y prendre avec les motos. Le studio de Recast Moto a pour objectif de mettre de l'avant le design classique et l'esprit classique que devraient apporter ces motos superbes. Cette revisite de la Moto Guzzi Nevada 750, modèle 1999 démontrer tout leur savoir-faire avec cette allure toute pleine de personnalité. Le cadre modifié avec une nouvelle suspension, des repose-pieds ajoutés et toute un job de peinture pour donner un look bad ass du tonnerre à cette moto italienne.