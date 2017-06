Partager

Voici un court clip du CSIRO (l’organisation de recherche scientifique du Commonwealth, en Australie) où on peut voir un calmar attaquer vicieusement un morceau d’équipement scientifique sans défense. On voit ensuite ce même calmar se faire attraper par un autre calmar, plus gros.

Bon, l’histoire ne dit pas si c’est sa mère qui lui nageait après depuis le centre d’achat ou juste un calmar qui se force pas et qui mange un membre de sa lignée, mais tout cela est terrifiant, tout de même.