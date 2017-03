Pourquoi vous ne devriez jamais tuer un centipède.

Partager

Même si elles vous font paniquer et courir votre vie, les Scutigères sont les prédateurs dont nos maisons ont besoin pour les nettoyer des autres petites bêtes plus dommageables.

Elles se nourrissent de coquerelles, de poissons d’argent et de termites, qui sont horriblement plus désagréables. On pourrait même les voir s’attaquer à des guêpes ou des araignées, grâce à leur capacité à sauter d’un meuble.

Même si on les appelle mille-pattes, ces petites bêtes n’ont que 30 pattes à la maturité, les deux premières n’étant que des crochets servant à injecter du venin à leurs victimes. N’ayez crainte : ces crochets sont beaucoup trop faibles pour percer la peau humaine.

Pouvant courir à 0,4m/s, elles attrapent ainsi leurs proies dans leurs pattes et peuvent s’amputer si elles se trouvent face à un prédateur.

Avec un métabolisme rapide, elles dévorent un très grand nombre de bébittes, et vous rendront de solide services pour quelques années, pouvant vivre jusqu’à 7 ans.