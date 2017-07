Reconnaîtrez-vous toutes ces références ? Depuis 2015, cet artiste résident de Prague investit son temps dans l'apprentissage de logiciels de 3D tels que World Machine, Cinema 4D et Octane pour créer et présenter des mondes et des paysages tout droits sortis de son imaginaire. Il a depuis réorienté ses créations vers des contenus inspirés de la culture pop, et voici une belle galerie de ses récentes réalisations.