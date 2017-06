Macadamia, le bébé koala est mignon comme tout

Images : Australia Zoo

Né dans le Zoo d'Australie, le petit koala a passé les sept derniers mois dans la poche de sa mère, et a récemment commencé a explorer le monde extérieur. Il passera jusqu'à 12 mois avec sa mère avant d'être indépendant, et d'ici là, il fera le bonheur des visiteurs et des photographes !