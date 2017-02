Les superbes voitures de Robocar.

Partager

Ces voitures futuristes ne ressemblent en rien à ce que vous pourriez imaginer. Si leur apparence est à couper le souffle, imaginez l’espace que vous pourriez sauver en retirant le siège du conducteur (et le conducteur aussi, par la même occasion).

Issues de l’imagination de Daniel Simon, le créateur derrière les looks futuristes de Tron, et d’Oblivion, ces magnifiques pièces de technologie vont gruger l’asphalte sous peu.

Et ce n’est pas que le look qui décoiffe : des moteurs de 300kW dans chaque roue, qui peuvent pousser les bolides à 320km/h, une puissance de calculs fournie par Nvidia, des senseurs et des caméras pour rendre une myriade de données en temps réel, ces monstres sont de véritables ordinateurs sur roue.

Ces voitures encore tenues secrètes, seront testées lors du prochain grand prix de Formule E, le 1er avril prochain à Mexico.