Le plus gros dinosaure de tous les temps

Découvert en 2013 par un berger argentin, le dinosaure appartient à la famille des sauropodes, des herbivores à long cou. Il mesurait 40 mètres de long, 20 mètres de haut et pesait jusqu’à 80 tonnes. Encore plus impressionnant est le fait qu’il naissait dans un œuf pas plus gros qu’un pamplemousse!

Pour vous mettre en perspective, Patagotitan pesait autant que neuf éléphants d’Afrique et dépassait la baleine bleue en longueur. Il est 10% plus gros que le précédent détenteur du titre, Argentinausaurus, découvert dans le même pays.

L’animal vivait à l’époque du Crétacé. 6 squelettes fossilisés furent retrouvés ensemble dans la même carrière en Patagonie, une région du monde riche en dinosaures géants.