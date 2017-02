Partager

Installé sur le comptoir de ce centre de chute libre intérieure à Houston, le petit garçon perd pied et chute vers ce qui semble un accident inévitable. C’est alors que l’employé vif et agile attrape la victime de la gravité et lui épargne un bobo certain!

Tellement fier, et à raison, notre employé du mois se permet même une petit flex devant la caméra de surveillance.

Bravo!