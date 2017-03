Le cannabis et le sexe : oui, mais de manière modérée.

Partager

Il n’y a plus de doutes, le cannabis aide dans la réduction de la souffrance dans une variété de maladies dégénératives, mais aide aussi à la relaxation et a réduire le stress. C’est maintenant un moyen d’augmenter le plaisir dans le rayon des activités sexuelles. Et bientôt, disponible chez l’apothicaire du quartier.

1. Le pot peut aider à atteindre l’orgasme

Les effets du THC aident à la stimulation tactile et provoquent plus facilement l’euphorie en général. Les récepteurs affectés par le pot nous rendent plus excités sexuellement.

Comme l’effet euphorisant du THC amène une augmentation de la stimulation physique, prenez quelques poffes et vous pourriez atteindre des niveaux de plaisir insoupçonnés !

2. Le THC fait disparaitre la tension

Après une petite session de fumette, magie : l’anxiété s’en va. Ce qui pourrait aider à déstresser lors de l’étape de l’enlevage des bobettes, qui est souvent un peu gênante. On est soudainement moins préoccupé et plus concentré pour la partie de plaisir.

3. Contrairement à l’alcool, le weed favorise des orgasmes intenses et qui durent

Alors qu’une soirée arrosée se termine souvent en queue de castor (molle et plate), la Marijuana pourrait vous faire vivre une expérience orgasmique hors du commun. Certains gens éprouvent des intensités jamais atteintes, avec des orgasmes pouvant durer 30 secondes.

4. Le pot, c’est bon pour bien se comprendre et s’entendre

Les couples qui fument ensembles se chicanent moins souvent. Et si on ne dispute pas trop, on est plus heureux, et on construit une bonne relation avec notre partenaire. Selon une étude, les couples qui fument sont moins agressifs entre eux, réduisant les cas de violence domestique.

5. Le weed est un aphrodisiaque

Selon certaines recherches, le THC en petite dose aurait un effet sur la testostérone, mais attention, si vous fumez trop, l’effet contraire pourrait se produire. Alors combinez le joint avec des huîtres et des fraises au chocolat : vous serez content d’avoir fait garder les petits.

Finalement, l’important c’est de ne pas en abuser, car au lieu de finir au lit en soirée épique, vous pourriez vous retrouver en train de vous demander pourquoi le party ne lève pas. Au pire, vous pourriez vous rabattre sur une soirée de Destiny !

Donc fumez avec modération et appréciez les effets de ce psychotrope relaxant.