La piscine la plus profonde du monde

Annexée à un hôtel situé en Italie, cette piscine construite en 1997 est la plus profonde au monde. Avec 40 mètres de profondeur, elle contient 4 300 mètres cube d’eau et la température est gardée entre 32 et 34 degrés Celsius.

Dans cette superbe vidéo, filmée par sa compagne Julie Gautier, le champion français d'apnée Guillaume Néry nous en fait faire une jolie visite. Habitué de plonger beaucoup plus creux (son record étant de -119 mètres), cette plongée en apnée est une petite activité de semaine pour lui.