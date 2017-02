La nanotechnologie au service de votre téléphone intelligent

Partager

Avec sa «Liquid Glass Technology», cette entreprise qui est présentement en campagne de financement social sur Indiegogo, vous promet de protéger votre tablette, téléphone intelligent, ou même vos lunettes des pires égratignures, dommages dus aux chocs, les empreintes et même les radiations électromagnétiques.

3. from Anthony on Vimeo.

Une technologie développée pour l’industrie aérospatiale, ce produit rend le verre plus résistant et durable. Le procédé : appliquez le liquide sur la surface et le tour est joué. Après le temps de séchage requis, l’écran est maintenant plus clair, et est ultra résistant. Et non seulement il résiste à toutes les égratignures, mais aussi il empêche l’écran de se briser en cas de chocs si vous l’échappez !

Votre écran sera maintenant dur comme du saphir, et offrira des couleurs plus riches et contrastées.