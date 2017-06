La différence entre des produits d'ici et au Moyen-Orient

Partager

Les couvertures d'albums sont souvent retouchées pour s'adapter à la réalité de ces pays.

Alors que les tenues légères sont courantes sur les pochettes de disque dans notre société occidentale, dans certains pays tels que l’Arabie Saoudite et l’Iran, les images de femmes doivent souvent être modifiées afin de se conformer aux lois dictées par les traditions islamiques.

Souvent, ces visuels sont simplement retouchés au marqueur Sharpie, alors voici une liste des meilleures réalisations de censure, gracieuseté de boredpanda.

Christina Aguilera – Lotus

Mariah Carey – #1’s

Une publicité de piscine, sans la madame.

Shakira – Oral Fixation

Nirvana – Nevermind

Britney Spears – Oops!…I Did It Again

Justin Bieber – Purpose

Christina Aguilera – Stripped

Lady Gaga – Do What U Want