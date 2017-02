Partager

Dans l’état du Queensland en Australie, un adolescent courageux est filé en train de dénicher un python tapis du dessous d’une camionnette. Après une petite session de lutte, il réussit à retirer le serpent – non venimeux, mais très costaud et qui mord fort – et le place dans un sac, au grand plaisir d’autre Australiens sur place.

Tout cela avant d'aller à l'école.

Une légende est née.