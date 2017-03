Partager

Les kayakistes professionnels que sont ces deux rigolos n’ont pas froid aux yeux, et nous le prouvent une fois de plus avec cette descente de la rigole de Lions Bay, en Colombie Britannique.

Avec des caméras attachées à leurs casques, et une petite crainte fort raisonnable, les deux hurluberlus montent encore plus haut que la première fois, et franchement, leur survie tient du miracle et du talent !