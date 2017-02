Dites-le avec du cannabis

Partager

En Californie, une entreprise offre la possibilité à ses clients d’acheter des magnifiques bouquets de cannabis et ainsi faire plaisir à l’être cher. Avoisinant les 525$ l’once (28 grammes environ) c’est pas donné, mais avec les possibilités offertes avec le bouquet, c’est le cadeau qui donne et qui redonne.

La visite sera charmée par ce bouquet, et si elle est pas contente, c’est son problème, vous me retrouverez dans le garage avec une branche du bouquet et des zig-zag. Je vais remonter plus tard et les maywest sont mieux d’être encore dans le congélateur, je vais avoir une fringale.