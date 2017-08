Des jeunes filles dégourdies!

Partager

Les jeunes filles de l’école secondaire San Fernando en Californie, qui n’avaient aucune expérience en ingénierie, ont construit de A à Z la tente qui se roule pour devenir un sac à dos.

Recrutées par DIY Girls, un OSBL qui encourage les adolescentes provenant de milieux défavorisés de Los Angeles, les jeunes filles ont mis un an pour concevoir leur invention. Pour ce faire, elles ont appris à coder, coudre et imprimer en 3D seulement grâce à des tutoriels sur YouTube et des recherches Google.

Tout ce travail a porté fruit puisque le groupe s’est vu offrir une subvention de 10 000$ du MIT, un institut de recherche américain et une université, spécialisé dans la science et la technologie.

Conçu pour être abordable, ce n’est qu’une question de temps avant de voir la tente envahir les terrains de camping du monde.