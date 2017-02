Découverte majeure : 7 planètes de la taille de la Terre.

Partager

L’étoile TRAPPIST-1, qui se trouve à 39 années-lumière de la Terre, un jet de pierre en matière de distance cosmique, pourrait alimenter sérieusement les spéculations de vie extra-terrestre. Grâce à des données qui vont arriver très prochainement, selon Amaury Triaud, de l’Institut d’Astronomie de l’Université de Cambridge.

«Si ces planètes hébergent de la vie, nous le sauront à l’intérieur des 10 prochaines années»

Un système particulier

TRAPPIST-1 est une planète naine ultra-froide, d’une taille légèrement plus grande que Jupiter, et environ 2000 fois moins brillante que le Soleil.

Les 7 mondes, tels qu’annoncés par Michaël Gillon de l’Université de Liège en Belgique aujourd’hui, sont grossièrement de la taille de la Terre, la plus grande étant 10% plus grosse et la plus petite ayant 75% de la masse de notre monde.

«C’est la première découverte qui recense autant de planètes du genre autour de la même étoile», dit Gillon. Les planètes plus près de TRAPPIST-1 tournent autour de leur étoile entre 1,5 et 12,4 jours, la plus éloignée du centre étant TRAPPIST-1h, complétant son tour en 20 jours environ.

Les observations au télescope semblent suggérer des surfaces rocheuses, mais plus de recherches devront avoir lieu avant de confirmer leur compositions.

Habitables ?

Parce qu’elles orbitent étroitement entre elles autour de leur étoile, et la gravité de tous ces éléments étant très forte, il se pourrait qu’elles ne révolutionnent pas sur elles-mêmes, exposant ainsi toujours la même face à leur «soleil».

Comme leur étoile est très faible, les planètes les plus rapprochées semblent offrir le plus de chance de retrouver de l’eau sou forme liquide, et donc abriter la vie. Mais avec les bonnes conditions atmosphériques, la vie pourrait se trouver sur les 7 planètes!