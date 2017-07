Cette chèvre veut finir le travail

youtube / Argonics Inc.

Lorsque les employés de l’entreprise de polyuréthane Argonics Inc. Sont rentrés au travail lundi dernier, ils ont trouvé les fenêtres des portes d’entrée complètement démolies.

Leur surprise a du être de haut niveau quand ils vérifié les enregistrements des caméras de sécurité pour se rendre compte que ces actes de vandalisme avaient été causés par une chèvre.

Elle a sûrement été encouragée par sa bande de chèvres que l’on peut voir courir au loin dans le clip.

2 questions : pourquoi des chèvres se trimballent au Colorado en pleine rue, et pourquoi tant de violence envers une porte. Bon on imagine qu’elle a vu un son reflet dans la fenêtre et l’a mal pris, mais est-ce fréquent de rencontrer des chèvres dans cette ville ?