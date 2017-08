Ces lignes sont parallèles

Partager

Une magicienne de la région d’Atlanta a créé et mis en ligne une illusion d’optique qui a fait réagir plusieurs gens sur Twitter ces derniers jours. L’artiste créé des illusions depuis longtemps et les publie sur son site. En utilisant les sciences, l’art et les mathématiques et espère éveiller la curiosité de ses visiteurs.

Celle-ci a su gagner le cerveau de plusieurs internautes, qui ont rivalisé d’ingéniosité pour prouver qu’en effet, ces lignes sont parfaitement parallèles.

Pour les sceptiques, un gif pic.twitter.com/ZS8RB8fjj1 — Taupo (@pierrekerner) August 9, 2017

Mais si votre envie de la mal de tête n'est pas assouvie, vous pourriez essayer de fixer la croix au centre de cette animation, juste pour voir...

Ou alors nous dire si le train s'en va ou s'en vient ? (votre cerveau va changer d'idée après quelques secondes)