D’une taille de 6 pieds et demi, surpassant la plupart des humains, Handle est très agile sur terrains accidentés, dans la neige et dans les pentes. Pouvant avancer à pratiquement 14 Km/h et sauter verticalement sur 1 mètre 20, ce bijou (monstre?) peut aussi transporter des boîtes en même temps.

Peu importe ses facultés, il en reste que c’est bien beau à regarder aller!