Ce photographe a utilisé des modèles réduits pour une pub.

Mandaté par Audi Moyen-Orient, Felix Hernandez a créé son propre désert dans le confort de son propre studio.

Pur la nouvelle série Q2 de Audio, le photographe professionnel habitué des grands shootings, a montré tout son talent et sa créativité, en utilisant que des modèles 1/43.

«Je suis habitué de travailler avec des modèles 1/8, mais cette fois-ci, on a décidé d’utiliser des modèles beaucoup plus petits. C’était une première pour moi.»

Il a employé des panneaux de foam core, des DEL et du papier sablé pour imiter les routes, et il a créé son désert intérieur avec de la poudre fine mélangée à de l’eau et moulé le tout pour construire ses dunes.

Mais il a quand même voyagé à Dubai pour prendre en photo les paysages requis pour la campagne.

Admirez les autres clichés de Felix sur son site web, sur Instagram, ou sur Facebook.

Regardez la vidéo pour comprendre comment il s’y est prit !