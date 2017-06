Ce garçon se fait avoir par un «brain-freeze»

Durant un match de l’équipe de Memphis – les Redbirds – dans la ligue mineure de baseball du coin, ce petit garçon expérimente, devant la caméra, un gigantesque Brain Freeze, lors d’un petit concours de descente de slush.

On peut apprécier son courage et son audace, mais c’est clairement sa réaction qui remporte la palme. Parce qu’on est tous passés par là un jour.

Our man was not going to be denied in the Icee Chugging Contest. No matter the cost.



No. Matter. The. Cost.#BrainFreeze #AutoZoneParkFun pic.twitter.com/swg1LMPP4P