Ce garçon manoeuvre un aéroglisseur

Voici une petite vidéo du jeune Olivier, qui semble habile aux commandes d’un aéroglisseur fait maison. Pourquoi? Parce-que son père est un remarquable bricoleur, et qu’ils on un beau terrain pour s’amuser en sécurité.

Moi quand j’étais petit mon père ne m’a même pas donné un big wheel, avec quoi j’aurais pu faire des solides dérapages et peut-être devenir un pilote de course et faire fortune au volant d’une voiture qui ne m’appartient pas et qui vaut l’équivalent de plusieurs années de travail.

Source : Geekologie