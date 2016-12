Partager

Le géant de la commande sur Internet Amazon vient d’annoncer le lancement d’Amazon Go, un concept de supermarché sans caisse et entièrement numérique.

Plus de caisses, on passe son téléphone intelligent sur un lecteur en entrant, et on ressort avec notre commande, fascinant, non?

Ça nous donne une raison de plus de mettre une solide sécurité sur nos téléphones, personne n'a envie qu'un brigand fasse son épicerie avec notre iPhone.