10 méthodes éprouvées pour faire craquer les femmes

Messieurs, nul besoin de recourir à la chirurgie esthétique ou à une rutilante voiture sport pour séduire une femme. Il suffit d'adopter quelques petits trucs et le tour est joué - enfin, presque.

Diverses études récentes menées auprès de la gent féminine ont permis de découvrir les attributs physiques, les traits de caractère et les gestes qui les attirent le plus chez les hommes. Car même si les lois de l’attraction sont une science inexacte, il existe des méthodes relativement éprouvées pour se transformer en Don Juan et faire craquer les dames…

Paraissez plus vieux

Selon la psychologue Fhionna Moore de l’Université de Dundee, les femmes préfèrent souvent les hommes plus âgés, encore plus quand elles deviennent financièrement indépendantes. En outre, une légère barbe soigneusement entretenue est un signe de maturité, de virilité et d’assurance aux yeux du sexe opposé, disent les chercheurs de l’Université de New South Wales.

Faites-la rire

En France, des chercheurs ont fait une expérience dans un bar et conclu qu’un homme a trois fois plus de chances d’obtenir le numéro de téléphone d’une demoiselle après qu’elle l’ait entendu raconter une bonne blague, car il parait soudainement plus drôle, plus intelligent et plus attirant.