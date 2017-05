Une pizza qui déclenche des accouchements aux États-Unis

Partager

Depuis quelques années, La pizza Buffalo Wings de la pizzeria Hawthorne, dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord aurait des vertus spéciales pour les femmes enceintes : De nombreuses femmes l’ayant mangé ont presque immédiatement perdu leurs eaux et entamé leurs travails d’accouchement.

Buffalo Wing Pizza | Delivered by @favor_charlotte from Hawthorne's | Use code EatsofCLT for FREE first delivery! #EatsofCLT A post shared by Charlotte Food #EatsofCLT (@eatsofclt) onJul 14, 2016 at 4:08pm PDT

En 2010, Ali Aldrich, alors enceinte et sur le point d’accoucher déguste la fameuse pizza, résultat : elle accouche dès le lendemain. Elle se doutait que la sauce épicée pouvait provoquer les choses (fait non scientifique, mais documenté par plusieurs femmes) et comme elle avait très hâte de voir arriver sa fille, âgée de 6 ans maintenant, elle fut très heureuse de sa décision.

Puis par la suite c’est au tour de Kristin Kogan. Presque due pour la naissance de son premier bébé, elle dégusta une pointe de la pizza suite aux recommandations d’Ali. Elle perd ses eaux après la première tranche.

Une troisième amie, Henley Schmiedel veut vérifier la théorie : plus de 10 jours avant sa date prévue, elle mange la pizza. 4 heures plus tard, elle perd ses eaux et accouche dans les heures suivantes.

Le secret est dans la sauce ?

La sauce Buffalo, épicée mais pas trop, est, selon les mamans, la recette de ce phénomène. Les aliments épicés seraient en effet bénéfiques pour accélérer les processus d’accouchement. Quoique non prouvé scientifiquement, plusieurs femmes rapportent ces informations. Un restaurant Californien ayant même une salade nommée «Salade de la maternité».

"La plupart des preuves qu'on a indiquent un signal venant des glandes surrénales du bébé, qui déclenchent les contractions", explique Leslie Hansen Lindner, gynécologue obstétricienne pour Charlotte Five. "Les plats épicés peuvent déclencher ça en provoquant une réaction forte au niveau digestif, mais la plupart du temps cette réaction ne lance pas le début du travail."

Donc, ca ne fonctionne pas pour toutes, mais de toutes façons, une bonne pizza, c’est toujours un succès!

Sources : mashable sur france24 | Charlotte Five | Hathorne's Pizza