Un record du monde... de claquement de doigts.

Satoyuki Fujimar, un jeune homme bourré de talent et avec une quantité impressionnante de temps pour pratiquer.

Le juge Kaoru Ishikawa aura eu besoin de 2 professionnels du son pour analyser la performance époustouflante du jeune homme, et il n’aura comptabilisé que les claquements audibles, et exécutés à l’aide de son pouce et de son index.

LE record du monde précédent était détenu par un suédois, avec 278 clics. Oui, nous aussi on est surpris qu’un tel record existait DÉJÀ.

Bravo Satoyuki, tu as maintenant une belle plaque et une vidéo de toi en train d'avoir l'air en pleine crise de danse de saint-Guy.