Trouvez votre Zen, nus.

Le concept est aussi simple que le nom : vous faites du yoga, et on laisse des petites chèvres vous monter sur le dos pendant vos séances. Cette tendance est née sur la ferme de Lainey Morse en Oregon, et c'est très populaire. Alors qu'elle recevait des petits enfants pour une fête en présence des chèvres, une instructrice de yoga lui a demandé si elle pouvait donner ses cours sur sa ferme. Sa réponse a été oui, mais à la condition que les chèvres soient libres durant les sessions.