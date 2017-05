Manger ses crottes de nez : bon pour la santé ?

Partager

Une récente étude menée par des scientifiques de Harvard et du MIT (Massachusetts Institute of Technology) vient de démontrer que finalement, les parents ne devraient pas empêcher leur enfants de manger leurs crottes de nez, car elles contiennent un «riche apport de bonnes bactéries».

Par contre, l’étude ne dit pas si les coller sur le mur ou sous la table est aussi bénéfique.

Les crottes de nez aident aussi à empêcher les bactéries de coller aux dents, selon un article publié dans le journal de l’Association Américaine de Microbiologie. Selon les chercheurs, les mucines salivaires contenues dans le mucus protègent activement les dents contre la bactérie cariogénique, Streptococcus mutans.





Les scientifiques sont tellement enthousiastes de leur trouvaille, qu’ils considèrent fabriquer du dentifrice et du chewing gum à base de mucus, pour en exploiter les bénéfices naturels.

Le chercheur Autrichien et spécialiste des poumons Friedrich Bischinger, qui a contribué aux recherches, a affirmé que les gens qui se fouillent dans le nez son généralement plus en santé, plus heureux et sont en meilleure symbiose avec leur corps. Ingérer les restants secs de notre nez est un bon moyen de préserver notre système immunitaire selon lui.

Sources: telegraph.co.uk | men’s health | ozy | pubmed | news-medical