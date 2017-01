Le message d'espoir de Véronique Bannon

Partager

La comédienne et animatrice Véronique Bannon a profité des premières heures de la Semaine nationale de prévention du suicide pour plonger dans une période plus noire de sa vie, et rappeler à tous combien elle est contente d'être aujourd'hui en vie.

« J'ai fait une tentative de suicide en 2010 et aujourd’hui je suis fière d'être en vie. Le suicide #pasuneoption », écrit Bannon sur son compte Twitter.

Celle qui est aussi maman d'un petit garçon s'était confiée avec courage à Paul Arcand sur le sujet il y a quelques années, rappelons-le.

La Semaine nationale de prévention du suicide se déroule jusqu'au 4 février 2017.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel de l'AQPS.