La trentaine, le temps des changements

Faire la fête toutes les fins de semaine, avoir un emploi poche qui sert seulement à financer votre prochaine obsession passagère, se faire tatouer une canne de thon qui dit « Yes I Canne ! » sur la poitrine, bref nous vivons sans vraiment réfléchir aux conséquences à long terme.

Maintenant dans la trentaine, nous désirons jeter les bases pour une vie plus saine et connaitre le succès professionnel. Fini la vie « copacabanasucre », les quarts de travail ennuyants et la poutine Michigan extra bacon à 3 heures du matin! Mais par où commencer vous dites ? Nous vous avons dressé une liste de 10 changements à apporter dans votre trentaine afin de vous placer sur la voie de la prospérité. Prenez des notes !