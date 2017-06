La saison des tiques est arrivée

Partager

Quelques trucs pour rester à l'abri de la maladie de Lyme.

Déclarée pour la première fois en 1977, alors que des enfants de la ville de Lyme au Connecticut présentaient des piqûres, cette maladie touche des milliers de gens aux États-Unis, Canada et en Europe.

L’an dernier, en 2016, 179 cas de maladie de Lyme ont été rapportés au Québec, soit 19 de plus qu’en 2015, et 147 de plus qu’en 2011.

Comment expliquer cette augmentation de cas dans la province? Des hivers moins froids, ce qui permettrait aux tiques de survivre et se développer plus facilement, selon le gouvernement du Québec.