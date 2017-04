La dureté du mental

Partager

Il n’est pas question ici de télékinésie, de lecture de pensée ou d’un autre pouvoir d’un personnage des X-Men, mais bien de celui d’avoir une volonté de fer et un moral d’acier. On se demande bien comment ils font, car on aimerait bien les imiter.

Pourtant, il n’y pas de secret. C’est une question d’attitude, de savoir réagir à ce qui nous arrive. Les gens forts mentalement sont capables d’éviter certains pièges dans lesquels le commun des mortels ne s’extirpe qu’avec difficulté. Pour le bien de l’humanité, nous vous présentons donc 7 choses que les gens reconnus pour leur « dureté du mental » ne font pas.

1. Ils ne s’apitoient pas sur leur sort

« Ah, que je fais donc pitié ! » est une phrase qu’ils ne disent jamais. Pour eux, c’est une perte de temps et d’énergie qui ne fait qu’engendrer des émotions négatives. Regardez en avant, continuez d’avancer ! Rappelez-vous ce qu’a dit un jour le grand Wayne Gretzky après deux périodes : « Il nous reste la 3e».

2. Ils ne laissent pas les autres dicter ce qu’ils sont

Garder le contrôle sur sa destinée, savoir tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, se respecter... Les gens forts mentalement accordent une grande importance à la liberté d’être eux-mêmes. Si Jaromir Jagr veut avoir une coupe Longueuil, ben y se fait faire une coupe Longueuil pis c’est tout.

3. Ils ne sont pas réfractaires au changement

Le changement arrive toujours en cinq étapes : la pré-contemplation, la contemplation, la préparation, l’action et la maintenance. Plus on attend avant de compléter ce parcours, plus ce sera difficile de le faire. Si le changement vous fait peur (si vous êtes échangés aux Panthers de la Floride, c’est normal), faire du surplace devrait vous terroriser au point de vous réveiller en sueur en hurlant à 3 heures du matin chaque nuit.

4. Ils ne se concentrent pas sur des choses qu’ils ne peuvent contrôler

Le métro est encore en retard. Il fait -40 ºC pis y tombe un pied de neige. Carey Price est blessé pour le reste des séries. Toutes ces choses qui, normalement, nous font pester contre l’univers leur passent vingt pieds par-dessus la tête. Y’a rien à faire, alors pourquoi s’en faire? En bref, complétez vos mise en échecs pis laissez faire les arbitres.

5. Ils n’ont pas peur de prendre des risques calculés

Pour bien analyser un risque, il faut se poser certaines questions comme : Quels sont les coûts ? Les bénéfices ? Est-ce que ça m’aidera à atteindre un but ? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver et comment faire en sorte d’en réduire les possibilités ? La peur du risque vient souvent du manque de connaissance sur celui-ci. Plus on est courant des scénarios possibles, moins le risque nous fait peur. Mais fais quand même attention dans les coins.

6. Ils ne répètent pas les mêmes erreurs

Apprendre des ses erreurs implique qu’on ne doit pas les répéter, ça va de soi. Ça peut paraître évident comme ça, mais c’est un combat de toute une vie. Et si l’on repense à la situation des gardiens de buts des Flyers de Philadelphie depuis 30 ans, on comprend que certaines personnes ont encore du chemin à faire.

7. Ils n’exigent pas de résultats immédiats

Souvent, on est impatients. On surestime nos capacités et sous-estime le temps d’opération, ce qui nous convainc de pouvoir obtenir un résultat rapidement. Or, le succès est une gourde de Gatorade qui se remplit petit à petit. Le truc est de se serrer les coudes dans les moments durs tout en gardant les yeux sur la coupe.