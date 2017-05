l'hypermnésie : la capacité de se souvenir de toute sa vie.

Partager

Une résidente de Brisbane en Australie, possède la capacité de se souvenir de tout ce qui lui est arrivé, depuis qu’elle a 12 jours. La plupart des gens qui ont une bonne mémoire sont capables d’avoir des souvenir de 3 ans au mieux, et c’est normal : le cerveau est ainsi fait, il classe très très loin ces informations.

Rebecca Sharrock elle, n’oublie rien :

« Le plus ancien souvenir auquel j’arrive à remonter, c’est quand j’avais 12 jours. Mes parents m’ont portée pour me placer sur le siège du conducteur (c’était l’idée de mon père), pour prendre une photo. J’étais curieuse, j’essayais de comprendre ce que la housse du siège et le volant qui se trouvait au-dessus de moi, pouvaient bien être. Je me demandais ce que c’était, même si, à cet âge, je n’avais pas encore développé l’envie de me lever et d’explorer ces objets en les touchant pour les comprendre. »

Rebecca écrit présentement un livre, avec toutes ses mémoires, et cela permettra sûrement de mieux comprendre les comportements des bébés!

« Quand j’ai eu environ 18 mois (du moins, c’est ce que je pense, parce que c’était avant mon second anniversaire mais je n’étais déjà plus dans mon berceau), j’ai commencé à rêver quand je m’endormais. À cet âge, je pensais vraiment que je partais de la maison chaque nuit, je pensais que ce qui arrivait dans mes rêves était réel, c’est pourquoi j’avais peur et je voulais que ma maman soit près de moi quand je dormais. »

Comme Rebecca est atteinte d’hypermnésie, son cerveau ne lui permet aucun oubli, et elle est capable de réciter tous les Harry Potter par cœur.

