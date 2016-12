Kanye West dans un état grave

Partager

Selon plusieurs sources, les problèmes de santé de Kanye West pourraient être encore bien plus profonds et potentiellement plus dommageables que ce à quoi on pouvait s'attendre depuis les derniers jours.

Hospitalisé par son entourage après une ultime crise survenue après quelques moments inquiétants sur scène lors de sa tournée, Kanye West pourrait souffrir de problèmes de santé qui vont « bien au-delà du manque de sommeil et de la déshydratation », selon les informations que rapporte TMZ.

Le rappeur devra assurément demeurer hospitalisé encore un moment, et ne pourra passer Thanksgiving en famille, selon des sources.

Si les détails se font rares concernant un diagnostic précis au moment d'écrire ces lignes, on rapporte qu'il est presque désormais assuré que les assurances couvriront les pertes encourues par West et ses associés à la suite de l'annulation des prochains concerts de sa tournée, confirmant donc que les problèmes de santé de « Yeezus » sont non seulement réels, mais aussi assez graves.