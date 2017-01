Génération Y ou la « génération burn-out »

Partager

Alors qu’on prédisait jadis une société des loisirs, sorte d’époque fabuleuse où les libertés et plaisirs l’emportaient sur le travail et la pression de « gagner sa vie », avec l’aide des nouvelles technologies bien sûr, le monde dans lequel nous vivons présentement fonctionne et évolue à un rythme effréné et souvent étourdissant. Performance est le mot d’ordre; arrêter de courir et ne pas suivre la parade est tout un défi, voire impossible.

Dans un article publié sur Medium France, la géographe et fondatrice du site retourenfrance.fr, Anne-Laure Fréant (qui a déjà habité au Canada), explique comment les membres de la génération Y sont crevés. En fait, elle parle de la « génération burn-out ».

Pressés à 15 ans de choisir une orientation ferme et définitive pour les 50 années à venir, ils arrivent à 30 ans en se rendant compte qu’ils ont été « formés pour le salariat dans son modèle pyramidal classique, mais qu’en fait c’est épuisant et pas toujours gratifiant. »

L’économie actuelle n’est plus vraiment en mesure d’offrir le genre de parcours qu’ont connu leurs parents (40 ans au même bureau), alors ils doivent se réinventer. Or, en se sur-spécialisant, ils se sont enfermés dans des cases minuscules, rendant impossible ou très difficile la moindre transition dans un domaine différent. « On nous a formés comme des experts monotâche alors que nous allons faire toute notre vie professionnelle dans un monde d’entrepreneurs indépendants et couteaux-suisses, un monde d’innovation, de flexibilité et d’adaptation constante, » dit Anne-Laure Fréant.

Elle ajoute en conclusion que les Y, comme un bébé qui apprend à marcher, doivent réapprendre une certaine forme d’intelligence et d’humanité que la frénésie moderne leur a désapprise.