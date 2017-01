Fisher-Price sème la controverse avec le «Smart Cycle»

Partager

Au prix de 200$, le jeu pour enfants de 3 à 6 ans semblerait bien indiqué pour faire lever les fesses du divan et s’activer un peu, pourtant certains parents s’entendent pour dire que rien ne vaut une sortie dehors pour se faire aller les muscles !

Le Think & Learn Smart Cycle se connecte via Bluetooth à une tablette montée sur le guidon et les enfants peuvent profiter de l’un des quatre jeux disponibles pour iOS ou Android. D’autres applications arriveront dans le futur, ajoutant notamment une dimension éducative, pour favoriser l’apprentissage des maths, des sciences et des interactions sociales.

Selon certains analystes, la popularité du jouet aurait été alimentée par la tendance à faire bouger plus les enfants.