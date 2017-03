Comment séduire la femme alpha ?

Partager

Tout le monde connait l’expression « mâle alpha », utilisée pour qualifier un homme dominant et sûr de lui qui représente l’idéal masculin dans la psyché collective. Mais depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’un « nouveau » genre de femme sûre d’elle, performante, ambitieuse, leader et assumant sa sexualité et ses désirs : la femme alpha.

Bien sûr, il s’agit d’un portrait en grandes lignes et pas une description précise. Par contre, les femmes alpha auraient un problèmes en commun : la déception vis-à-vis les relations amoureuses. On dit qu’elles font peur aux hommes par leur forte personnalité et partagent le sentiment qu’elles ne trouveront pas d’homme à la hauteur de leurs exigences ou qui acceptera de ne pas être le dominant de la relation sans devenir misérable.

La situation est-elle désespérée pour ces femmes ? Ne trouveront-elle jamais chaussures à leur pieds ? Bien sûr que non. Pour certaines, une relation amoureuse n’est pas essentielle. Mais force est d’avouer que vieillir en bonne compagnie reste un plus pour beaucoup.

Afin de faciliter les relations amoureuses des femmes alpha, nous proposons donc quelques conseils réservés aux hommes afin de séduire et de ne pas décevoir une femme alpha.

1. Son succès ne fait pas ombre au vôtre

S’il est normal de se ressentir de l’insécurité ou de la jalousie, il faut aussi essayer de relativiser la situation. Posez-vous des questions : préféreriez-vous que votre partenaire ne réussisse pas ? Au fond de vous, n’êtes-vous pas fier de sa réussite ? Il faut voir le couple comme une équipe et non comme un rapport de force.

2. Voyez-là du même oeil qu’un mâle alpha

Pourquoi décrit-on une femme comme étant « agressive » et « vache » alors que pour les mêmes actions, un homme sera décrit comme « sûr de lui » et « fonceur » ? Ne tombez pas dans le panneau du jeu des genres et essayez de vous mettre à sa place. Accepteriez-vous de vous faire dire ce que vous vous apprêtez à lui dire ? Chassez les double-standards vous rendra service.

3. Ne dénigrez pas sa sexualité

Mettez-vous dans la tête qu’une femme peut avoir un grand appétit sexuel et un goût pour essayer des nouvelles choses sans être affublée d’une étiquette péjorative. En étant ouvert et respectueux des désirs de l’autre, ça ne peut qu’améliorer la relation. Évitez aussi de la voir essentiellement comme une bombe sexuelle et voyez-là dans son ensemble.

4. Acceptez qu’elle soit occupée

La femme alpha a généralement une vie professionnelle bien remplie, une vie sociale active et des activités extracurriculaires au programme. Non, elle ne peut pas dédier chaque minute de sa vie à vous. Elle est autonome et n’attend pas après les autres pour s’occuper. Sortir avec une femme alpha nécessite un effort organisationnel supplémentaire. Gardez en tête que ce n’est pas qu’elle ne tient pas à vous, c’est qu’elle tient aussi au reste. Et vous aussi.