Versace On The Floor : le nouveau titre de Bruno Mars

Partager

Si vous aviez été séduit par les rythmes endiablés de24k Magic, de Bruno Mars, le premier extrait de l'album qui porte le même nom, vous risquez à coup sûr d'être totalement charmé par son nouveau titre.

Versace on the Floor montre une nouvelle fois toute l'étendue des talents du chanteur hawaïen.

Capable d'endosser tour à tour la casquette du parfait crooner romantique comme celle de l'ambianceur funk, Bruno Mars sait presque tout faire.

Cette chanson se veut sans aucun doute comme la version 2016 de sa ballade à la sauce When I Was Your Man parue sur Unorthodox Jukebox, le précédent album de Bruno Mars, l'empreinte des années '90 en plus.

24k Magic sortira le 18 novembre prochain, et, au vu de ces deux premiers extraits prometteurs, Bruno Mars risque bien de faire partie des grands succès de la fin d'année 2016.



Une nouvelle ? : scoop@buminteractif.com

Crédit photo : BANG/BIG



Image