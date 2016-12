Un premier clip officiel pour Prophets of Rage

Partager

La formation de Prophets of Rage s'est effectuée dans les règles de l'art.

Annonçant sa création en mai 2016, la formation a ensuite proposé quelques concerts, puis du matériel original. Maintenant, le groupe formé de membres de Rage Against The Machine, Public Enemy et Cypress Hill propose un clip pour la chanson qui porte le même nom que le groupe.

Prophets of Rage est d'ailleurs un extrait qui a certainement fait plaisir à plusieurs amateurs, puisqu'il ramène à l'avant-plan de la scène musicale des influences qui sont encore chères au coeur et aux oreilles des amateurs des bonnes années du rock.

Alliant rap au rock et hip-hop orageux aux riffs de guitare dont seul Tom Morello a le secret, Prophets of Rage a survécu à ses débuts pour s'imposer.

Il s'agit donc d'un autre projet fructueux pour Tom Morello, après (notamment) Rage Against The Machine et Audioslave.

Découvrez ici le vidéoclip pour Prophets of Rage.