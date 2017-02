Un nouveau titre pour Jamiroquai

Partager

Sept ans après Dust Light Star sorti en 2010, Jamiroquai est de retour.

Fin janvier, Jay Kay et sa bande ont présenté le tout premier extrait, Automaton, de leur nouvel album éponyme à venir.

Histoire de faire monter la tension et l'attente, le groupe résolument funk a décidé de présenter aujourd'hui même, 10 février, Cloud 9, un second extrait.



Les puritains seront extatiques de constater que le rythme et le groove de Jamiroquai n'a pas pris une ride. Le tempo est familier, la voix n'a pas changé et l'atmosphère propre à Jamiroquai sonne comme une douce mélodie qu'on avait depuis longtemps enfouie dans notre mémoire sans jamais vraiment l'oublier.



« Cloud 9 est une chanson qui a été écrite dans un style reconnaissable que les gens connaissent et avec lequel ils sont familiers. C'est une chanson pour ceux qui ont été un jour délaissé puis qui ont retrouvé l'amour. Montez dans une voiture, augmentez le son et juste roulez », a commenté Jamiroquai par voie de communiqué.



Et à juste titre, le clip est une invitation à prendre la route vers l'infini entouré d'un paysage à couper le souffle. Une jolie balade bercée au son réconfortant du retour de Jamiroquai.







Le huitième album de Jamiroquai, Automaton sortira le 31 mars prochain.