Un nouveau clip sombre pour Halsey

Partager

Pour son retour, la chanteuse et productrice américaine de 22 ans ne rigole pas, tant il y a de détails et de choses à capter dans ce nouveau clip qu'elle a dévoilé.

Outre une nouvelle chanson, Halsey offre également à son public ses débuts en tant que réalisatrice pour les besoins du clip de Now or Never.





Co-réalisée avec Sing J Lee, la vidéo est riche en informations et tend vers une certaine noirceur dans une sorte de remake du grand classique Romeo and Juliet, perdue dans une histoire d'amour passionnelle.



Mélangeant les références et les styles, Halsey offre une vidéo relativement sombre qui se regarde aussi facilement qu'elle s'écoute, avant de se terminer sur une scène finale d'échanges de tirs plutôt violents.



Now or Never est un premier aperçu du second album d'Halsey, hopeless fountain kingdom qui sortira dès le 2 juin prochain, soit près de deux ans après son tout premier album studio, Badlands.